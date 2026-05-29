В Дагестане завершили обследование пострадавших от паводков домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оценочные комиссии завершили обследование всех пострадавших от паводков домов в Дагестане, итоговые данные направлены в Минстрой.
- Специалисты снесли 115 незаконных построек, расчистили 17 километров русел рек, что помогло избежать критических ситуаций во время дождей.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Оценочные комиссии завершили в Дагестане обследование всех пострадавших от паводков домов, итоговые данные направлены в Минстрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Республике Дагестан завершили обследование всех пострадавших домов, данные направлены в Минстрой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проводят обвалование берегов рек.