В Дагестане завершили обследование пострадавших от паводков домов

15:22 29.05.2026
МЧС: в Дагестане завершили обследование всех пострадавших от паводков домов

© РИА Новости / Мария Марикян — Вид на береговую линию, которую размыло после обильных паводков
  • Оценочные комиссии завершили обследование всех пострадавших от паводков домов в Дагестане, итоговые данные направлены в Минстрой.
  • Специалисты снесли 115 незаконных построек, расчистили 17 километров русел рек, что помогло избежать критических ситуаций во время дождей.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Оценочные комиссии завершили в Дагестане обследование всех пострадавших от паводков домов, итоговые данные направлены в Минстрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Республике Дагестан завершили обследование всех пострадавших домов, данные направлены в Минстрой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проводят обвалование берегов рек.
"Снесены 115 незаконных построек. Расчищено 17 километров русел. Благодаря этому удалось избежать критических ситуаций во время недавних обильных дождей", - заключили в МЧС РФ.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
