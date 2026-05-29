В Чебоксарах на заводе при утилизации отходов произошел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ На заводе имени В. И. Чапаева в Чебоксарах произошел хлопок без последующего горения при утилизации отходов.

Пострадавших в результате инцидента нет, он не связан с объявленной на территории региона ракетной опасностью.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Хлопок без горения произошел на заводе в Чебоксарах при утилизации отходов, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Чувашии.

"Около 15:20 на территории завода имени В.И. Чапаева в процессе утилизации отходов производства произошел хлопок без последующего горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь в министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии сообщили, что инцидент на предприятии не имеет отношения к объявленной на территории региона ракетной опасности.