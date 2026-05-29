В Чебоксарах на заводе при утилизации отходов произошел взрыв

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Хлопок без горения произошел на заводе в Чебоксарах при утилизации отходов, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Чувашии.
"Около 15:20 на территории завода имени В.И. Чапаева в процессе утилизации отходов производства произошел хлопок без последующего горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
В свою очередь в министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии сообщили, что инцидент на предприятии не имеет отношения к объявленной на территории региона ракетной опасности.
"В интернете зафиксированы случаи распространения недостоверной информации по поводу инцидента на заводе имени В. И. Чапаева. Там произошёл технологический хлопок, не связанный с внешней угрозой", - подчеркивается в сообщении.
