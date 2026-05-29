СМИ: мужчина в Британии сбежал из-под стражи, но угодил под поезд - РИА Новости, 29.05.2026
03:00 29.05.2026
СМИ: мужчина в Британии сбежал из-под стражи, но угодил под поезд

© AP Photo / Matt Dunham — Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Великобритании сбежал из автомобиля для перевозки осужденных во время транспортировки в суд.
  • Сбежавший угодил под поезд и погиб.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мужчина в Великобритании смог сбежать из-под стражи во время транспортировки в суд, но угодил под поезд и погиб, сообщает газета Standard со ссылкой на полицию.
"Мужчина погиб, угодив под поезд в четверг утром, после того, как сбежал из автомобиля для перевозки осужденных, который вез его на слушание", - пишет издание.
По данным газеты, подозреваемый воспользовался моментом, когда автомобиль остановился на обочине, чтобы сбежать от охраны, два сотрудника которой получили травмы.
Вскоре после начала поисков силовики обнаружили тело на путях близлежащей железнодорожной станции. Предполагается, что оно принадлежит беглецу, однако формально опознание еще не проведено.
За что неудачливый беглец привлекался к ответственности первоначально, не уточняется.
