Бивол оказался тяжелее Айферта перед боем в Екатеринбурге

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол оказался тяжелее немецкого боксера Михаэля Айферта перед их поединком в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

Бивол в августе перенес операцию на спине, бой с Айфертом станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).