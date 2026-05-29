Бивол оказался тяжелее Айферта перед боем в Екатеринбурге
12:26 29.05.2026
Бивол оказался тяжелее Айферта перед боем в Екатеринбурге

Бивол оказался тяжелее Айферта по итогам взвешивания перед боем в Екатеринбурге

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол оказался тяжелее немецкого боксера Михаэля Айферта перед их поединком в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Вес россиянина по итогам церемонии взвешивания составил 79,1 кг, Айферта - 79,05 кг.
Бой за титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Бивол, пройдет 30 мая.
Бивол в августе перенес операцию на спине, бой с Айфертом станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.
 
