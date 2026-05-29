Билайн завоевал Гран-при на престижной премии Employer Branding Awards 2026

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Билайн завоевал Гран-при и диплом III степени на престижной премии Employer Branding Awards 2026, сообщает пресс-служба оператора.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Москве в рамках III Международного саммита "Бренд работодателя — 2026. Лучшие стратегии и практики управления".

Главной наградой вечера для компании стал Гран-при в номинации "Лучшая программа работы с амбассадорами бренда". Высшую оценку экспертов получил проект "Голоса Билайна: экосистема работы с амбассадорами". В рамках этой инициативы компании удалось выстроить внутреннюю среду, которая помогает сотрудникам самых разных направлений — от разработчиков и инженеров связи до специалистов поддержки — открыто делиться экспертизой, развивать личный бренд и транслировать ценности компании во внешнюю среду.

Вторым важным достижением Билайна на премии стал диплом III степени в номинации "Успешное продвижение бренда работодателя в среде студентов и выпускников вузов и ссузов". Эта награда подтверждает успехи и достижения компании в сфере работы с молодой аудиторией, системный вклад в развитие начинающих специалистов и создание привлекательных карьерных траекторий для выпускников по всей стране.

Премия Employer Branding Awards традиционно отмечает достижения компаний в области привлечения, удержания и развития талантов, определяя ключевые тренды на рынке труда СНГ и России.