Рейтинг@Mail.ru
Билайн завоевал Гран-при на престижной премии Employer Branding Awards 2026 - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 29.05.2026

Билайн завоевал Гран-при на престижной премии Employer Branding Awards 2026

© iStock.com / YurolaitsAlbertРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© iStock.com / YurolaitsAlbert
Рукопожатие
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Билайн завоевал Гран-при и диплом III степени на престижной премии Employer Branding Awards 2026, сообщает пресс-служба оператора.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Москве в рамках III Международного саммита "Бренд работодателя — 2026. Лучшие стратегии и практики управления".
Главной наградой вечера для компании стал Гран-при в номинации "Лучшая программа работы с амбассадорами бренда". Высшую оценку экспертов получил проект "Голоса Билайна: экосистема работы с амбассадорами". В рамках этой инициативы компании удалось выстроить внутреннюю среду, которая помогает сотрудникам самых разных направлений — от разработчиков и инженеров связи до специалистов поддержки — открыто делиться экспертизой, развивать личный бренд и транслировать ценности компании во внешнюю среду.
Вторым важным достижением Билайна на премии стал диплом III степени в номинации "Успешное продвижение бренда работодателя в среде студентов и выпускников вузов и ссузов". Эта награда подтверждает успехи и достижения компании в сфере работы с молодой аудиторией, системный вклад в развитие начинающих специалистов и создание привлекательных карьерных траекторий для выпускников по всей стране.
Премия Employer Branding Awards традиционно отмечает достижения компаний в области привлечения, удержания и развития талантов, определяя ключевые тренды на рынке труда СНГ и России.
Employer Branding Awards — Награды за брендирование работодателя.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneVcwdWugB3
 
БилайнВымпелКомТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала