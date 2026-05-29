Рейтинг@Mail.ru
Жительница Харькова вызвала полицию из-за песни "Барбарики" - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 29.05.2026
Жительница Харькова вызвала полицию из-за песни "Барбарики"

Жительница Харькова вызвала полицию из-за песни "Барбарики" в парке Победы

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Харькова вызвала полицию, услышав, что подростки в парке слушают песню из мультсериала "Лелик и Барбарики".
  • Охранники парка поддержали детей и заявили, что те просто развлекались и не делали ничего плохого.
  • Приехавшие правоохранители провели беседу с подростками, однако сказали, что сомневаются в действенности такого рода диалогов.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жительница Харькова вызвала полицию, когда услышала, что подростки в парке слушают песню из российского мультсериала "Лелик и Барбарики" и получила отказ в ответ на просьбу выключить эту музыку.
"Только что вызвала полицию в парк Победы... Я услышала русскую песню "Барбарики", - написала харьковчанка Ирина Водомерова на своей странице в социальной сети Facebook*.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Беженец рассказал о притеснениях русскоговорящих детей на Украине
28 мая, 07:46
По словам жительницы города, она услышала песню на русском языке, которую в парке включили подростки на своей колонке. На просьбу выключить музыку, поскольку на Украине запрещено включать песни на русском языке, тем более в общественных местах, женщина получила отказ. Охранники парка поддержали подростков и заявили, что ребята просто развлекались и не делали ничего плохого.
Харьковчанку возмутило и то, что в городском парке было много людей, но никто не делал замечаний детям с колонкой. Приехавшая полиция провела беседу с подростками, однако заявила, что сомневается в действенности такого рода диалогов.
Ранее украинские СМИ писали о том, что в последнее время на улицах Украины русский язык стал звучать все чаще, а украинский реже.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Захарова прокомментировала идею Украины о замене русского мата
16 апреля, 18:35
 
В миреУкраинаРоссияХарьковВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала