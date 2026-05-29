Жительница Харькова вызвала полицию из-за песни "Барбарики"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жительница Харькова вызвала полицию, когда услышала, что подростки в парке слушают песню из российского мультсериала "Лелик и Барбарики" и получила отказ в ответ на просьбу выключить эту музыку.

"Только что вызвала полицию в парк Победы... Я услышала русскую песню "Барбарики", - написала харьковчанка Ирина Водомерова на своей странице в социальной сети Facebook*.

По словам жительницы города, она услышала песню на русском языке, которую в парке включили подростки на своей колонке. На просьбу выключить музыку, поскольку на Украине запрещено включать песни на русском языке, тем более в общественных местах, женщина получила отказ. Охранники парка поддержали подростков и заявили, что ребята просто развлекались и не делали ничего плохого.

Харьковчанку возмутило и то, что в городском парке было много людей, но никто не делал замечаний детям с колонкой. Приехавшая полиция провела беседу с подростками, однако заявила, что сомневается в действенности такого рода диалогов.

Ранее украинские СМИ писали о том, что в последнее время на улицах Украины русский язык стал звучать все чаще, а украинский реже.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.