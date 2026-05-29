ВСУ применяют дистанционное минирование с дронов в районе Бердянска

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе "Новороссия" в районе Бердянска, водителям следует быть предельно внимательными, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов необходимо сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии. Балицкий рекомендовал ограничить поездки без острой необходимости.