ВСУ применяют дистанционное минирование с дронов в районе Бердянска
21:10 29.05.2026 (обновлено: 21:19 29.05.2026)
ВСУ применяют дистанционное минирование с дронов в районе Бердянска

Балицкий: ВСУ применяют дистанционное минирование с дронов в районе Бердянска

Дрон в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска.
  • Взрывные устройства детонируют при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал водителей быть предельно внимательными и ограничить поездки без острой необходимости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе "Новороссия" в районе Бердянска, водителям следует быть предельно внимательными, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над автомобильной трассой "Новороссия" в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БпЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход", - написал Балицкий в своем канале в "Макс".
Он попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов необходимо сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии. Балицкий рекомендовал ограничить поездки без острой необходимости.
