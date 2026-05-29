Бабушкина оценила вклад лауреатов премии "Номер один" в развитие региона

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина оценила вклад лауреатов промышленной премии "Номер один" в развитие региона, сообщает пресс-служба регпарламента.

Спикер Заксобрания приняла участие в торжественном приеме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства. Его основным событием стала церемония чествования лауреатов премии.

"Все номинанты и лауреаты премии – это предприятия, которые в условиях внешнего давления и санкционных ограничений адаптировались и успешно решают задачи технологического суверенитета и импортозамещения, демонстрируя удивительную устойчивость", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной.

Спикер отметила, что депутаты системно поддерживают деловую инициативу региональных предприятий.

"В регионе создана и постоянно совершенствуется целая система правовых инструментов содействия бизнесу", – подчеркнула Бабушкина.

Она напомнила, что приняты областные законы о господдержке инвестиционной и инновационной деятельности, о технопарках, о государственно-частном партнерстве, о защите и поощрении капиталовложений, а также о развитии малого и среднего предпринимательства.

"Эффективно работает и налоговое законодательство. Общий объем инвестиционного налогового вычета оценивается в более чем 30 миллиардов рублей в год. И мы уже видим результаты. Это новые производства, современные технологии и увеличение рабочих мест. Наша цель – чтобы бизнес в Свердловской области развивался уверенно и комфортно, чтобы инвестиции шли в реальный сектор, а новые проекты открывались именно у нас, на Среднем Урале", – отметила Людмила Бабушкина.