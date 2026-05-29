Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина оценила вклад лауреатов премии "Номер один" в развитие региона - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
10:18 29.05.2026
Бабушкина оценила вклад лауреатов премии "Номер один" в развитие региона

Бабушкина отметила вклад лауреатов премии "Номер один" в прогресс региона

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиЛюдмила Бабушкина
Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской области
Людмила Бабушкина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина оценила вклад лауреатов промышленной премии "Номер один" в развитие региона, сообщает пресс-служба регпарламента.
Спикер Заксобрания приняла участие в торжественном приеме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства. Его основным событием стала церемония чествования лауреатов премии.
"Все номинанты и лауреаты премии – это предприятия, которые в условиях внешнего давления и санкционных ограничений адаптировались и успешно решают задачи технологического суверенитета и импортозамещения, демонстрируя удивительную устойчивость", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной.
Спикер отметила, что депутаты системно поддерживают деловую инициативу региональных предприятий.
"В регионе создана и постоянно совершенствуется целая система правовых инструментов содействия бизнесу", – подчеркнула Бабушкина.
Она напомнила, что приняты областные законы о господдержке инвестиционной и инновационной деятельности, о технопарках, о государственно-частном партнерстве, о защите и поощрении капиталовложений, а также о развитии малого и среднего предпринимательства.
"Эффективно работает и налоговое законодательство. Общий объем инвестиционного налогового вычета оценивается в более чем 30 миллиардов рублей в год. И мы уже видим результаты. Это новые производства, современные технологии и увеличение рабочих мест. Наша цель – чтобы бизнес в Свердловской области развивался уверенно и комфортно, чтобы инвестиции шли в реальный сектор, а новые проекты открывались именно у нас, на Среднем Урале", – отметила Людмила Бабушкина.
Премия "Номер один" вручалась в десятый раз. Лауреатами этого года стали уральские компании в химической, пищевой промышленности, производстве строительных материалов, приборостроении, энергетическом машиностроении и других отраслях.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаЗаконодательное Собрание Свердловской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала