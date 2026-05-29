В Иране прокомментировали уход американских авианосцев из региона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два американских авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» покинули Ближний Восток после военного конфликта с Ираном.
- По заявлению Эбрахима Азизи, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Два американских авианосца "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" покинули Ближний Восток после военного конфликта с Ираном, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Авианосец "Авраам Линкольн" покинул регион, как и "Джеральд Форд", который, как утверждается, ушел под предлогом пожара на борту", - сказал Азизи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.