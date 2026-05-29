Рейтинг@Mail.ru
В Иране прокомментировали уход американских авианосцев из региона - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 29.05.2026
В Иране прокомментировали уход американских авианосцев из региона

Азизи: авианосцы США покинули Ближний Восток после конфликта с Ираном

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два американских авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» покинули Ближний Восток после военного конфликта с Ираном.
  • По заявлению Эбрахима Азизи, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Два американских авианосца "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" покинули Ближний Восток после военного конфликта с Ираном, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Авианосец "Авраам Линкольн" покинул регион, как и "Джеральд Форд", который, как утверждается, ушел под предлогом пожара на борту", - сказал Азизи.
По его словам, Иран в настоящий момент показал, что заявления США о своем статусе сверхдержавы были лишь "громкими словами".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива, заявил парламентарий
Вчера, 03:13
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАвраам ЛинкольнДжеральд Форд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала