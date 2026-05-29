В Иране прокомментировали уход американских авианосцев из региона

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Два американских авианосца "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" покинули Ближний Восток после военного конфликта с Ираном, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.