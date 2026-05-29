Авиакомпании перевезут россиян, столкнувшихся с отменой рейсов Air Anka - РИА Новости, 29.05.2026
02:04 29.05.2026 (обновлено: 02:27 29.05.2026)
Авиакомпании перевезут россиян, столкнувшихся с отменой рейсов Air Anka в Россию

Флаг Турции. Архивное фото
  • Турецкая авиакомпания Air Anka отменила ряд рейсов в Россию, включая полеты из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.
  • Туроператор «Анекс Туризм» ожидает согласования полетной программы на базе авиакомпаний Corendon и «Турецкие Авиалинии» для перевозки российских туристов, чьи рейсы были отменены.
  • Роспотребнадзор разъяснил права туристов в случае отмены рейсов и порядок возврата денежных средств.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Авиакомпании перевезут российских туристов, столкнувшихся с отменой рейсов турецкой авиакомпанией Air Anka, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции.
По данным туроператора ООО "Анекс Туризм", предоставленным в ответ на запрос от Роспотребнадзора, на 28 мая 2026 года планируется согласовать программу полетов с авиакомпаниями Corendon и Turkish Airlines для выполнения всех обязательств перед российскими туристами, чьи вылеты в рамках оплаченных туров не состоялись.
В сообщении ведомства уточняется, что после утверждения программы туристам предоставят места на рейсах в соответствии с изначально забронированными условиями. Все туристы, находящиеся в Турции, обеспечены проживанием за счет туроператора. Из-за отмены туров 378 туристам предложены альтернативные варианты или оперативный возврат денег.
Роспотребнадзор пояснил, что случаи отмены туристических авиарейсов считаются ненадлежащим выполнением договора. В таких ситуациях потребитель вправе отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков, а также может добиться выплаты неустойки.
Кроме того, туристы имеют право отменить поездку в любое время. При наличии обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья клиента, туроператор обязан вернуть внесенные средства полностью. В иных случаях договор можно расторгнуть при условии компенсации фактически понесенных затрат со стороны туроператора или турагента.
РоссияТурцияАнталья (провинция)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
