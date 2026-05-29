Авиакомпании перевезут россиян, столкнувшихся с отменой рейсов Air Anka

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Авиакомпании перевезут российских туристов, столкнувшихся с отменой рейсов турецкой авиакомпанией Air Anka, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию , в том числе из курортной Антальи Уфу . В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции

По данным туроператора ООО "Анекс Туризм", предоставленным в ответ на запрос от Роспотребнадзора, на 28 мая 2026 года планируется согласовать программу полетов с авиакомпаниями Corendon и Turkish Airlines для выполнения всех обязательств перед российскими туристами, чьи вылеты в рамках оплаченных туров не состоялись.

В сообщении ведомства уточняется, что после утверждения программы туристам предоставят места на рейсах в соответствии с изначально забронированными условиями. Все туристы, находящиеся в Турции, обеспечены проживанием за счет туроператора. Из-за отмены туров 378 туристам предложены альтернативные варианты или оперативный возврат денег.

Роспотребнадзор пояснил, что случаи отмены туристических авиарейсов считаются ненадлежащим выполнением договора. В таких ситуациях потребитель вправе отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков, а также может добиться выплаты неустойки.