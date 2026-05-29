"Атлетико" предложил "Барселоне" пакет семечек за Ямаля

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" предложил "Барселоне" пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего Ламина Ямаля на фоне слухов о трансфере аргентинского форварда "матрасников" Хулиана Альвареса.
Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" согласовала личные условия контракта с Альваресом. Отмечалось, что мадридский клуб готов отпустить форварда за 150 миллионов евро.
"Мы отправили "Барселоне" факс с нашим предложением о трансфере: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить объявление", - говорится в сообщении клуба в соцсети X.
Мадридский клуб также предложил шесть билетов на концерт в обмен на полузащитника "сине-гранатовых" Педри и выдуманных игроков Тома Форда и Смита за годовую аренду бразильского вингера Рафиньи.
Позднее "Атлетико" также опубликовал заявление: "В последние месяцы мы сталкиваемся с кампанией по дискредитации одного из наших игроков. Целенаправленные утечки информации, фейковые новости, постоянное проявление неуважения, каталонская версия пропагандистской машины, придумывающая истории, звонки перед очными противостояниями. Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейского комитета или прибегать к политическим связям, чтобы зарегистрировать игроков".
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее он играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 51 матч и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.