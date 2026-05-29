Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" предложил "Барселоне" пакет семечек за Ямаля - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:14 29.05.2026
"Атлетико" предложил "Барселоне" пакет семечек за Ямаля

"Атлетико" предложил "Барселоне" билеты на концерт и пакет семечек за Ямаля

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский футбольный клуб «Атлетико» предложил «Барселоне» пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего Ламина Ямаля.
  • «Атлетико» также предложил шесть билетов на концерт в обмен на полузащитника «сине-гранатовых» Педри и выдуманных игроков Тома Форда и Смита за годовую аренду бразильского вингера Рафиньи.
  • «Атлетико» заявил о кампании по дискредитации одного из своих игроков и отверг обвинения в использовании политических связей и судейского комитета.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" предложил "Барселоне" пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего Ламина Ямаля на фоне слухов о трансфере аргентинского форварда "матрасников" Хулиана Альвареса.
Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" согласовала личные условия контракта с Альваресом. Отмечалось, что мадридский клуб готов отпустить форварда за 150 миллионов евро.
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Моуринью уже подписал контракт с "Реалом", выяснили СМИ
Вчера, 19:31
«
"Мы отправили "Барселоне" факс с нашим предложением о трансфере: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить объявление", - говорится в сообщении клуба в соцсети X.
Мадридский клуб также предложил шесть билетов на концерт в обмен на полузащитника "сине-гранатовых" Педри и выдуманных игроков Тома Форда и Смита за годовую аренду бразильского вингера Рафиньи.
Позднее "Атлетико" также опубликовал заявление: "В последние месяцы мы сталкиваемся с кампанией по дискредитации одного из наших игроков. Целенаправленные утечки информации, фейковые новости, постоянное проявление неуважения, каталонская версия пропагандистской машины, придумывающая истории, звонки перед очными противостояниями. Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейского комитета или прибегать к политическим связям, чтобы зарегистрировать игроков".
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее он играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 51 матч и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.
Омар Мармуш - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Дивеев отметил игру нападающего "Манчестер Сити" Мармуша
Вчера, 00:44
 
ФутболХулиан АльваресЛамин ЯмальАтлетико (Мадрид)Барселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала