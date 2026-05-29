"Атлетико" предложил "Барселоне" пакет семечек за Ямаля

«

"Мы отправили "Барселоне" факс с нашим предложением о трансфере: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить объявление", - говорится в сообщении клуба в соцсети X.