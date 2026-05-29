Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека за сутки - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 29.05.2026 (обновлено: 11:46 29.05.2026)
В Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека за сутки

В Запорожской области от атак ВСУ 2 человека погибли, 6 пострадали за сутки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области за сутки два человека погибли и шесть пострадали от атак ВСУ.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 33 факта атак по гражданским объектам региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона – за прошедшие сутки зафиксировано 33 факта таких атак. Шесть человек пострадали, двое погибли", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по словам губернатора, атакам подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Бердянский, Пологовский, Акимовский муниципальные округа и город Энергодар.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала