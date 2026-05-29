В ЮЗАО Москвы обновят более 17 тысяч квадратных метров асфальта
16:20 29.05.2026
В ЮЗАО Москвы обновят более 17 тысяч квадратных метров асфальта

Дорожные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия обновят на улице Марии Ульяновой в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к дорожно-ремонтным работам на юго-западе столицы на улице Марии Ульяновой. В рамках программы текущего ремонта на всем ее протяжении от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта обновят асфальтобетонное покрытие общей площадью более 17 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также приведут в порядок свыше семи тысяч квадратных метров покрытия тротуаров. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" проведут работы в несколько этапов : они выполнят фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток и укладку нового асфальтобетонного полотна, после этого нанесут разметку.
"Сейчас выполнено примерно 15% работ. В них задействованы около 50 специалистов и 10 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и другое оборудование. Ремонтные работы по замене асфальта проводятся в дневное время с частичным перекрытием и с соблюдением правил безопасности дорожного движения при ремонте и обслуживании дорог", - подчеркивается в сообщении.
