В ЮЗАО Москвы обновят более 17 тысяч квадратных метров асфальта

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия обновят на улице Марии Ульяновой в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к дорожно-ремонтным работам на юго-западе столицы на улице Марии Ульяновой. В рамках программы текущего ремонта на всем ее протяжении от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта обновят асфальтобетонное покрытие общей площадью более 17 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также приведут в порядок свыше семи тысяч квадратных метров покрытия тротуаров. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" проведут работы в несколько этапов : они выполнят фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток и укладку нового асфальтобетонного полотна, после этого нанесут разметку.