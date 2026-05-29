ВС России уничтожили "Краснополем" более 100 солдат ВСУ в Сумской области

КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Более 100 украинских солдат и 16 военных объектов противника уничтожили за неделю российские артиллеристы, применив 152-миллиметровые корректируемые боеприпасы "Краснополь" в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".