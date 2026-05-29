Межправсовет доложит о последствиях приостановки договора ЕАЭС для Армении
16:47 29.05.2026 (обновлено: 17:07 29.05.2026)
Межправсовет доложит о последствиях приостановки договора ЕАЭС для Армении

Доклад о приостановке в отношении Армении договора ЕАЭС представят в декабре

  • Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана приняли решение рассмотреть последствия приостановления действия Договора о ЕАЭС в отношении Армении.
  • Доклад будет представлен на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Доклад о последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре, следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
«

"Приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе", - говорится в документе.

