Межправсовет доложит о последствиях приостановки договора ЕАЭС для Армении

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Доклад о последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре, следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
"Приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе", - говорится в документе.