Армения должна идти на сближение с ЕС за свой счет, заявил Песков

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Ереван должен идти на сближение с ЕС не за счет Москвы и Евразийского экономического союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза, что является абсолютным суверенным правом Армении, (она. — Прим. ред.) не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. То есть она должна это делать за свой счет", — отметил он.
Песков добавил, что республика по мере сближения с ЕС рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить правилам Евразийского экономического союза.
Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры стран ЕАЭС на заседании в Астане в пятницу обсудили ситуацию вокруг планов Еревана по вступлению в Евросоюз.
В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Премьер страны Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос, сославшись на предвыборную кампанию. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.