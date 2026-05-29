Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение Армении в сторону Евросоюза понятно и прозрачно, заявил Песков.
- Однако Ереван не должен для этого использовать финансы стран ЕАЭС, добавил он.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Недосказанности в ситуации с движением Армении в сторону Евросоюза нет, все понятно и прозрачно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Двигаясь в сторону Евросоюза - что является абсолютным суверенным правом Армении - Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Она должна это делать за свой счет. Все очень просто. Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос возможного членства Армении в ЕС.
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Вчера, 14:21