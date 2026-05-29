14:31 29.05.2026 (обновлено: 14:38 29.05.2026)
В ситуации с Арменией и ЕС нет недосказанности, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Недосказанности в ситуации с движением Армении в сторону Евросоюза нет, все понятно и прозрачно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Двигаясь в сторону Евросоюза - что является абсолютным суверенным правом Армении - Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Она должна это делать за свой счет. Все очень просто. Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос возможного членства Армении в ЕС.
