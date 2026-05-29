Вице-премьер Армении оценил значение сотрудничества в ЕАЭС в сфере АПК - РИА Новости, 29.05.2026
13:38 29.05.2026 (обновлено: 17:01 29.05.2026)
Вице-премьер Армении оценил значение сотрудничества в ЕАЭС в сфере АПК

Григорян: Армения придает важность развитию сотрудничества в ЕАЭС в сфере АПК

© РИА Новости / POOL | Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения придает важное значение развитию сотрудничества в сфере АПК в рамках ЕАЭС.
  • Вице-премьер Мгер Григорян приветствует подписание протокола о распространении механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленную сферу.
АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Армения придает важность развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.
"Республика Армения придает важное значение развитию сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса", - заявил Григорян на саммите ЕАЭС.
Он заявил, что в этой связи Ереван приветствует подписание протокола о распространении механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленную сферу. "Это однозначно будет способствовать росту кооперации и укреплению продовольственной безопасности в рамках союза", - сказал Григорян.
