Вице-премьер Армении оценил значение сотрудничества в ЕАЭС в сфере АПК

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Армения придает важность развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.
Он заявил, что в этой связи Ереван приветствует подписание протокола о распространении механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленную сферу. "Это однозначно будет способствовать росту кооперации и укреплению продовольственной безопасности в рамках союза", - сказал Григорян.