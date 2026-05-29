Вице-премьер Армении подтвердил ее намерение участвовать в ЕАЭС

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Встреча лидеров стран объединения проходит в столице Казахстана в расширенном и узком форматах. Стороны обсуждают дальнейшие шаги по углублению интеграции и расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества.

"Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС ", - сказал Григорян

Армянский вице-премьер также обратил особое внимание на важность развития технологий искусственного интеллекта для экономик стран объединения. По его словам, совместное заявление государств ЕАЭС по этой теме является важным шагом, так как внедрение ИИ становится ключевым фактором технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности.

Кроме того, Григорян назвал либерализацию торговли и услуг одним из главных драйверов интеграции. Он указал на необходимость дальнейшего практического согласования национальных норм для обеспечения предсказуемости, прозрачности и формирования благоприятных условий для бизнеса.