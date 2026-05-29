Армения получила уведомление об ограничении ввоза плодов и овощей в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянская сторона получила уведомления об ограничении на ввоз плодоовощной продукции из Армении в РФ.
- Россельхознадзор также временно ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая.
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Армянская сторона получила уведомления об ограничении на ввоз из республики в РФ плодоовощной продукции, сообщили в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов Армении.
В четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
"Уведомление об ограничениях получили. Руководитель инспекционного органа начал переговоры. Мы поймем, в чем проблема, и, соответственно, попытаемся провести регулирования. Результаты будут опубликованы в ближайшее время", — сообщили в ведомстве агентству Sputnik Армения.