Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии шесть детей попали в больницу, отравившись арбузом - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 29.05.2026
В Чувашии шесть детей попали в больницу, отравившись арбузом

В Чувашии 6 детей обратились за медпомощью после употребления арбуза

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Арбузы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Шесть детей отравились арбузом в Чувашии, они госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения республики.
«
"Вечером 28 мая за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками пищевого отравления. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние находится под контролем специалистов.
Как отметили в Минздраве, употребление арбузов и других бахчевых культур раньше наступления их естественного сезона созревания представляет серьезную угрозу для здоровья.
"Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Рейд по точкам продажи бахчевых культур - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
"Это абсолютный миф". Что нашли в российских арбузах
26 августа 2025, 08:00
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала