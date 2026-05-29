В Чувашии шесть детей попали в больницу, отравившись арбузом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Шесть детей отравились арбузом в Чувашии, они госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения республики.
"Вечером 28 мая за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками пищевого отравления. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние находится под контролем специалистов.
Как отметили в Минздраве, употребление арбузов и других бахчевых культур раньше наступления их естественного сезона созревания представляет серьезную угрозу для здоровья.
"Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей", - подчеркивается в сообщении ведомства.
