В Чувашии шесть детей попали в больницу, отравившись арбузом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Шесть детей отравились арбузом в Чувашии, они госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения республики.

« "Вечером 28 мая за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками пищевого отравления. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза", - говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что все дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние находится под контролем специалистов.

Как отметили в Минздраве, употребление арбузов и других бахчевых культур раньше наступления их естественного сезона созревания представляет серьезную угрозу для здоровья.