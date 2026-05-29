Нарколог предупредила, что выведение алкоголя нельзя ускорить

Краткий пересказ от РИА ИИ Психиатр-нарколог Марина Калюжная развеяла мифы о выведении алкоголя из организма.

Печень взрослого человека выводит около 0,1–0,15 промилле алкоголя в час, и этот процесс нельзя ускорить ни кофе, ни холодным душем.

Ощущение трезвости возвращается значительно раньше, чем алкоголь реально уходит из крови, поэтому нарколог рекомендует использовать сертифицированный алкотестер для проверки уровня алкоголя в крови.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Психиатр-нарколог, основатель и руководитель "Клиники доктора Калюжной" Марина Калюжная развеяла мифы о выведении алкоголя из организма, рассказав, что выведение алкоголя нельзя ускорить ни кофе, ни холодным душем.

"Печень взрослого человека выводит около 0,1-0,15 промилле в час - и это не ускорить ни кофе, ни холодным душем, ни прогулкой. У женщин этот процесс идет медленнее, чем у мужчин, просто потому что у них ниже активность фермента, который расщепляет этанол. Это физиология", - объяснила "Ленте.ру" Калюжная.

Она отметила, что ощущение трезвости возвращается значительно раньше, чем алкоголь реально уходит из крови. Можно чувствовать себя нормально, а в крови все еще 0,3-0,5 промилле. Координация при этом чуть снижена, реакция замедлена, но мозг сам себе это не докладывает.

"Именно поэтому большинство аварий с нетрезвыми водителями происходят с людьми, которые были искренне уверены, что уже в норме", - уточнила Калюжная.

Нарколог также развеяла миф о том, что хороший сон способствует отрезвлению. На самом деле сон не ускоряет вывод алкоголя, он просто идет параллельно. После позднего застолья с крепким алкоголем можно проснуться через шесть-семь часов и все еще иметь в крови достаточно, чтобы получить штраф.