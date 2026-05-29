"Аэрофлот" расширяет сервис для многодетных семей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. "Аэрофлот" ставит задачу расширения сервиса для многодетных семей на всех этапах клиентского пути – от оформления перевозки до прибытия в пункт назначения, сообщил первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Расширение границ сервиса для многодетных семей отвечает общему вектору государственной политики по поддержке семей с детьми. Поэтому мы ставим задачу перехода на новый уровень и внедрение новых сервисов на всех этапах клиентского пути многодетной семьи: от этапа бронирования билета до прибытия в пункт назначения", – сказал Чиханчин, выступая в ходе круглого стола "Большая семья – большое путешествие" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Топ-менеджер рассказал, что уже сегодня "Аэрофлот" реализует ряд мер для семей с детьми и, конечно, многодетных. На земле это приоритетный проход на предполетном досмотре, паспортном контроле и при посадке на борт. На борту – пересадка отдельно зарегистрированных детей к родителям и сопровождающим, помощь экипажа, специальный инструктаж для пассажиров с детьми и младенцами, предоставление люльки, перевозка люлек и колясок в салоне, пеленальный столик, детские дорожные наборы, детское меню и раздел в программе мультимедийных бортовых систем.

"У нас уже сегодня есть набор сервисных решений для семей с детьми, но эти элементы пока не единый продукт - мы их решили систематизировать и сделать следующий шаг в сторону расширения границ сервиса для многодетных семей. Сервис для многодетных должен быть максимально понятным, удобным и давать нам возможность предвосхищать ожидания наших пассажиров, чтобы путешествуя большой семьей они вновь и вновь выбирали Аэрофлот", – пояснил представитель компании.

В частности, в рамках расширения сервиса в Шереметьево в пилотном режиме месяц назад начала работу выделенная стойка для регистрации многодетных семей, а также предоставление детских колясок для использования до момента посадки на борт. Также в дальнейшем предполагается специальное информационное обслуживание, сопровождение через пункты предполетного и паспортного контроля (по запросу), ротация питания для грудных младенцев и ряд других решений для повышения комфорта детей в полете.