Раскрыто, как отключить рекламные звонки за одну минуту

"Массовый обзвон с рекламой без предварительного согласия абонента противоречит закону, и бремя доказывания согласия лежит на звонящем. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на "Госуслугах". Этот вариант работает мгновенно", — пояснил эксперт.

По словам Хрулева, каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов — до 1,6 миллиона. Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания.