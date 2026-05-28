03:18 28.05.2026
Раскрыто, как отключить рекламные звонки за одну минуту

Аналитик Хрулев: абонент может отключить обзвоны через оператора или "Госуслуги"

© iStock.com / Sitthiphong — Женщина сбрасывает нежелательный звонок
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С сентября 2025 года у граждан появился способ мгновенно отключить рекламные звонки без согласия абонента.
  • Отключить массовые обзвоны можно через личный кабинет оператора или самозапрет на «Госуслугах».
  • За рекламные звонки без согласия абонента компании грозят штрафы, а жалобы можно подать в ФАС и Роскомнадзор.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Назойливые рекламные звонки без согласия абонента незаконны, и с сентября 2025 года у граждан появился способ отключить их мгновенно. Об этом агентству “Прайм” рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
«
"Массовый обзвон с рекламой без предварительного согласия абонента противоречит закону, и бремя доказывания согласия лежит на звонящем. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на "Госуслугах". Этот вариант работает мгновенно", — пояснил эксперт.
По словам Хрулева, каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов — до 1,6 миллиона. Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания.
ОбществоДмитрий ХрулевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
