Открытие мемориальной доски в память об Иване Зуеве в Нижневартовске - РИА Новости, 28.05.2026
13:15 28.05.2026 (обновлено: 13:40 28.05.2026)

Открытие мемориальной доски в память об Иване Зуеве в Нижневартовске

Мемориальная доска, посвященная погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Иванову Зуеву, появилась на здании лицея в Нижневартовске, где он учился. Подробности церемонии — в фотоленте РИА Новости.
В Нижневартовске открыли мемориальную доску в честь военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области.

Памятная табличка появилась на здании лицея, который Зуев окончил в 2003 году.

На доске изображен портрет Ивана Зуева, указаны даты его жизни и выведена памятная надпись.

Сегодня Ивану Зуеву исполнилось бы 40 лет. Он родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистике начал работать в 2008 году — в региональных уральских медиа.

В феврале 2022-го Зуев пришел в агентство Sputnik Ближнее зарубежье, а в апреле 2023-го стал военным корреспондентом РИА Новости в Донецке и координатором группы агентства в ДНР.

На фото: заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев передает личные вещи Ивана Зуева директору лицея Ольге Морозенко.

Военкор освещал освобождение Мариуполя, Волновахи, Сартаны, российское наступление на Авдеевском и Угледарском направлениях, неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов.

Он не раз выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима.

Иван Зуев погиб 16 октября 2025 года от удара украинского беспилотника. Тогда же получил тяжелые ранения другой военкор РИА Новости Юрий Войткевич.

Указом президента Иван Зуев посмертно награжден орденом Мужества.

ФотоИван ЗуевОбществоМИА "Россия сегодня"Нижневартовск
 
 
