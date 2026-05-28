Глава минздрава США поймал гремучую змею с помощью сачка

На второй записи в социальной сети Х глава минздрава США сперва с помощью сачка в одной руке, по виду предназначенного для ловли мелких насекомых, ловит на парковке и бросает в ведро гремучую змею.

После этого Кеннеди-младший возвращает ядовитую рептилию на асфальт, чтобы заново ее поймать, но на этот раз схватив пальцами за голову, несмотря на опасность, а после - бросить в мешок. В конце ролика министр отпускает пресмыкающееся в дикую среду.