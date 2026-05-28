Глава минздрава США поймал гремучую змею с помощью сачка - РИА Новости, 28.05.2026
01:26 28.05.2026
Глава минздрава США поймал гремучую змею с помощью сачка

Роберт Кеннеди — младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, ранее опубликовавший видео, на котором голыми руками ловит двух черных полозов, выпустил новый ролик, где с помощью сачка ловит гремучую змею.
Новое видео появилось спустя два дня после того, как Кеннеди-младший выпустил первый ролик в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где голыми руками отлавливает двух змей на частной территории, утверждая, что это черные полозы.
На второй записи в социальной сети Х глава минздрава США сперва с помощью сачка в одной руке, по виду предназначенного для ловли мелких насекомых, ловит на парковке и бросает в ведро гремучую змею.
После этого Кеннеди-младший возвращает ядовитую рептилию на асфальт, чтобы заново ее поймать, но на этот раз схватив пальцами за голову, несмотря на опасность, а после - бросить в мешок. В конце ролика министр отпускает пресмыкающееся в дикую среду.
В апреле газета New York Post писала, что Кеннеди-младший препарировал енота на обочине дороги в ходе семейной поездки с детьми, а в 2024 году сам министр рассказывал New Yorker, как однажды подбросил тушу медвежонка в Центральный парк в Нью-Йорке после неудачной попытки освежевать его. Дочь министра Кэтлин Кеннеди вспоминала в интервью журналу Town & Country в 2012 году, как отец пытался перевезти на крыше автомобиля голову кита, из-за чего машина пропиталась неприятным запахом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
