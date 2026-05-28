Жаровского признали лучшим новичком сезона КХЛ

Жаровский в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 42 очка (16 голов и 26 передач) и отметился двумя голевыми передачами в десяти играх плей-офф. По ходу сезона 19-летний форвард "Салавата Юлаева" четыре раза признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца.