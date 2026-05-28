21:38 28.05.2026
Жаровского признали лучшим новичком сезона КХЛ

  • Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский признан лучшим новичком по итогам сезона-2025/26 КХЛ.
  • Он получил приз имени Алексея Черепанова на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходит в Барвихе.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский был признан лучшим новичком по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале лиги.
Жаровский получил приз имени Алексея Черепанова на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходит в Барвихе в четверг. Обладатель награды был определен голосованием среди представителей клубов лиги.
Жаровский в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 42 очка (16 голов и 26 передач) и отметился двумя голевыми передачами в десяти играх плей-офф. По ходу сезона 19-летний форвард "Салавата Юлаева" четыре раза признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца.
Кроме Жаровского на приз лучшему новичку сезона КХЛ претендовали нападающий петербургского СКА Матвей Поляков и форвард магнитогорского "Металлурга" Михаил Федоров.
Обладателями приза имени Алексея Черепанова ранее становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артем Галимов, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Никита Гребенкин, Илья Набоков и Иван Демидов.
ХоккейСпортБарвихаМихаил ФедоровАрсений ГрицюкИван ДемидовПавел ЗдуновИлья ПроскуряковАнатолий НиконцевМеталлург (Магнитогорск)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
