МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Запад умышленно препятствует Киеву в вопросе разработки собственной баллистической системы, его слова передает украинское издание "Страна.ua".

В феврале киевский режим, регулярно наносящий удары по гражданским объектам и мирным жителям, заявил об испытаниях баллистической ракеты FP-7. Сообщалось, что эффективная дальность поражения ракеты составляет якобы до 200 километров, максимальная скорость заявлена как 1500 метров в секунду, круговое вероятное отклонение — 14 метров. Заявлялось, что боевая часть весит 150 килограммов.