Зеленский пожаловался на удар в спину от союзников

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Запад умышленно препятствует Киеву в вопросе разработки собственной баллистической системы, его слова передает украинское издание "Страна.ua".
"Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции", — посетовал он.
В феврале киевский режим, регулярно наносящий удары по гражданским объектам и мирным жителям, заявил об испытаниях баллистической ракеты FP-7. Сообщалось, что эффективная дальность поражения ракеты составляет якобы до 200 километров, максимальная скорость заявлена как 1500 метров в секунду, круговое вероятное отклонение — 14 метров. Заявлялось, что боевая часть весит 150 килограммов.
Как сообщило агентство УНИАН, ракета предназначена для поражения целей на оперативной глубине. Утверждается, что детали проекта разработчики скрывают.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Зеленский обращался за помощью к Франции.