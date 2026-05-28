Рогов назвал письмо Зеленского для Трампа про нехватку ракет ПВО ловушкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу про нехватку ракет ПВО является ловушкой и попыткой поставить американского лидера в неудобное положение, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
"Письмо Зеленского - это ловушка и попытка вмешаться во внутриполитическую повестку США, чтобы поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, чем сразу же воспользуются политические оппоненты. А с другой стороны, если военная помощь возобновится, то Трампа можно будет обвинить в растрате денег налогоплательщиков и передаче столь нужных на Ближнем Востоке самому Пентагону систем ПВО", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский обогащается на украинском военном конфликте, поэтому заинтересован в его продолжении любой ценой.