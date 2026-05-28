Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал письмо Зеленского для Трампа про нехватку ракет ПВО ловушкой - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 28.05.2026
Рогов назвал письмо Зеленского для Трампа про нехватку ракет ПВО ловушкой

Рогов: письмо Зеленского для Трампа про нехватку ракет ПВО является ловушкой

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу о нехватке ракет ПВО является ловушкой.
  • Зеленский написал Трампу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
  • Рогов утверждает, что Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта на Украине любой ценой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу про нехватку ракет ПВО является ловушкой и попыткой поставить американского лидера в неудобное положение, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило ранее украинское издание Kyiv Independent.
"Письмо Зеленского - это ловушка и попытка вмешаться во внутриполитическую повестку США, чтобы поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, чем сразу же воспользуются политические оппоненты. А с другой стороны, если военная помощь возобновится, то Трампа можно будет обвинить в растрате денег налогоплательщиков и передаче столь нужных на Ближнем Востоке самому Пентагону систем ПВО", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский обогащается на украинском военном конфликте, поэтому заинтересован в его продолжении любой ценой.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Какой же идиот". Выходка Зеленского в отношении Трампа возмутила Запад
Вчера, 08:22
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала