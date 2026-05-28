Зеленский ставит перед ВСУ новые террористические задачи, заявила Захарова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ставит ВСУ новые террористические задачи, а Запад призывает Киев не сбавлять темп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский неонацистский режим при активной военно-политической поддержке стран НАТО, ЕС продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны... Зеленский... публично ставит новые террористические задачи, все это происходит открыто, находит живой отклик у его западных союзников, которые прямым текстом призывают киевский режим не сбавлять темп", - сказала Захарова на брифинге.
