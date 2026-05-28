06:59 28.05.2026
Конгрессвумен Луна назвала Зеленского препятствием к миру на Украине

Конгрессвумен Луна: Зеленский препятствует достижению мира на Украине

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.
  • Владимир Зеленский направил письмо с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.
Реакция Луны последовала за публикацией Зеленского в соцсети Х. Он написал, что вчера письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ было доставлено президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.
"Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его", – написала конгрессвумен в соцсети.
Она также напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.
Ранее Трамп утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАнна Паулина ЛунаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
