Конгрессвумен Луна назвала Зеленского препятствием к миру на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.
Реакция Луны последовала за публикацией Зеленского в соцсети Х. Он написал, что вчера письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ было доставлено президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.
"Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его", – написала конгрессвумен в соцсети.
Она также напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.