В Нижнем Новгороде здание областного суда получило повреждения из-за БПЛА

Специальная военная операция на Украине
 
09:00 28.05.2026 (обновлено: 10:39 28.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников.
  • Повреждения получило здание областного суда, пострадавших нет.
МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Здание суда Нижегородской области получило повреждения после атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда", - написал Никитин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что работа ПВО продолжается, оперативные службы действуют в усиленном режиме.
Как уточнил глава города Юрий Шалабаев, в результате атаки БПЛА "были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания".
"Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГОЧС города", - написал Шалабаев в канале мессенджера "Макс".
