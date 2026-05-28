Путин и Токаев подписали совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане

Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

В заявлении обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана, включая развитие евразийской интеграции, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, сотрудничество в области спорта и другие.

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг лидеры двух стран провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.

Как отмечал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков , в совместном заявлении о семи основах дружбы и добрососедства народов обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Как подчеркивал помощник российского лидера, семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана не только на государственном, но и на человеческом уровне.

Первая основа - общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая основа - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога. Третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества, четвертая - экономическое партнерство, пятая - языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость.