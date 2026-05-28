Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев подписали совместное заявление - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 28.05.2026 (обновлено: 11:54 28.05.2026)
Путин и Токаев подписали совместное заявление

Путин и Токаев подписали совместное заявление об основах дружбы народов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
  • В заявлении обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.
  • Семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана, включая развитие евразийской интеграции, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, сотрудничество в области спорта и другие.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг лидеры двух стран провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин отметил сотрудничество между регионами России и Казахстана
Вчера, 11:17
Как отмечал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в совместном заявлении о семи основах дружбы и добрососедства народов обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.
Как подчеркивал помощник российского лидера, семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана не только на государственном, но и на человеческом уровне.
Первая основа - общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая основа - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога. Третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества, четвертая - экономическое партнерство, пятая - языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость.
Шестая основа - молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. Cедьмая основа - это совместный взгляд в будущее.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Токаев: документ о союзничестве с Россией войдет в летопись отношений
Вчера, 11:31
 
РоссияКазахстанВ миреВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала