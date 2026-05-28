Европа не сможет рассорить Россию и Белоруссию, заявила Захарова
16:22 28.05.2026 (обновлено: 16:23 28.05.2026)
Европа не сможет рассорить Россию и Белоруссию, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск.
  • Она выразила убежденность в том, что попытки рассорить Россию и Белоруссию обречены на провал.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Белорусское госагентство Белта сообщало, что президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели 24 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные проблемы и отношения Минска с ЕС и Францией, в частности.
"Но для нас очевидно, что Париж и другие европейские столицы явно преследуют лишь одну цель - попытаться вбить клин между Москвой и Минском, ослабить союзное государство", - сказала она на брифинге.
Захарова выразила убежденность в том, что "белорусские друзья также не строят никаких иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа".
"Любые потуги недоброжелателей рассорить наши братские страны, связанные многовековыми узами общей истории, дружбы и добрососедства, обращены на провал", - добавила дипломат, подчеркнув открытость двух стран к равноправному и ваимоуважительному диалогу.
