Европа не сможет рассорить Россию и Белоруссию, заявила Захарова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Белорусское госагентство Белта сообщало, что президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели 24 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные проблемы и отношения Минска с ЕС и Францией, в частности.
Захарова выразила убежденность в том, что "белорусские друзья также не строят никаких иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа".
"Любые потуги недоброжелателей рассорить наши братские страны, связанные многовековыми узами общей истории, дружбы и добрососедства, обращены на провал", - добавила дипломат, подчеркнув открытость двух стран к равноправному и ваимоуважительному диалогу.