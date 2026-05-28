15:43 28.05.2026
Захарова назвала книгу Гуцул важным шагом на пути отстаивания правды в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассматривает публикацию книги главы Гагаузии Евгении Гуцул как важный шаг на пути отстаивания правды, заявила Захарова.
  • Книга "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" состоит из 30 писем, написанных в тюремном заключении.
  • Действия властей Молдавии во главе с Санду являются не просто позором - настоящей бедой для этой страны и ее народа, добавила официальный представитель МИД РФ.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия рассматривает публикацию книги главы Гагаузии Евгении Гуцул, написанную во время тюремного заключения, как важный шаг на пути отстаивания правды, РФ продолжит использовать весь арсенал дипломатических средств, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящим в Молдавии беззакониям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Гуцул в заключении написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии против неугодных политиков. Книга "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" представляет собой 30 писем, которые она написала разным людям. В одном из них она призналась, что в тюремной камере сырость и плесень, а по ночам бегают тараканы и мыши.
"Действия властей Молдавии во главе с гражданкой Румынии (президентом Молдавии - ред.) Майей Санду являются не просто позором - настоящей бедой для этой страны и ее народа. Мы рассматриваем публикацию книги Евгении Гуцул как важный шаг на пути отстаивания правды", - сказала Захарова на брифинге.
Россия и впредь будет использовать весь арсенал дипломатических средств для привлечения внимания международной общественности к происходящему в Молдавии беззаконию, подчеркнула Захарова.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". В четверг Апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.
