Захарова назвал книгу Гуцул важным шагом на пути отстаивания правды

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия рассматривает публикацию книги главы Гагаузии Евгении Гуцул, написанную во время тюремного заключения, как важный шаг на пути отстаивания правды, РФ продолжит использовать весь арсенал дипломатических средств, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящим в Молдавии беззакониям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.