Захарова обвинила Пашиняна в поддержке антироссийских настроений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила о демонстративном попустительстве со стороны Еревана кампании стран Запада по стимулированию антироссийских настроений.
- Буквально каждый день это утверждения и вбросы о том, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела республики, добавила официальный представитель МИД.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва отмечает демонстративное попустительство со стороны Еревана кампании стран Запада по стимулированию антироссийских настроений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Также отмечаем демонстративное попустительство команды (премьера Армении) Николы Пашиняна целенаправленной кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений. Буквально каждый день это утверждения и вбросы о том, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела республики", - сказала Захарова на брифинге.