Захарова высказалась о "параде деклараций", заключенных Арменией с ЕС

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. РФ видит парад заключенных деклараций Армении со странами ЕС, которые хотят нанести России стратегическое поражение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ереван… ведет системную работу по внедрению якобы евростандартов, подписывает различные меморандумы, некие рамочные планы с западными столицами. Но, наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс. Эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну и публично формулируют это как нанесение нашей стране, как опять же они там придумали, стратегического поражения", - сказала она на брифинге.