Российская "художница" Заикина завоевала золото ЧЕ среди юниоров

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
Результат россиянки - 26,000 балла. Второе место заняла украинка София Краинская (25,750), третьей стала немка Мелисса Диет (25,300).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).