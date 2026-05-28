Захарова получила премию ИРИ в спецноминации "Сила в правде" - РИА Новости, 28.05.2026
21:15 28.05.2026 (обновлено: 22:00 28.05.2026)
Захарова получила премию ИРИ в спецноминации "Сила в правде"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мария Захарова на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова получила премию интернет-контента Института развития интернета в специальной номинации «Сила в правде» за проект «Российская цифровая дипломатия».
  • Система цифровой дипломатии МИД России объединяет около 1,5 тысячи аккаунтов министерства и российских диппредставительств в социальных сетях и на онлайн-платформах более чем на 30 языках мира.
  • Награду Марии Захаровой вручили бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель и журналист Софико Шеварнадзе.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила премию интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") в специальной номинации "Сила в правде" за проект "Российская цифровая дипломатия", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Награду Захаровой вручили бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсель и журналист, продюсер, автор просветительских проектов Софико Шеварнадзе.
Захарова, получая награду, отметила, что система цифровой дипломатии МИД России сегодня объединяет около 1,5 тысячи аккаунтов министерства и российских диппредставительств в социальных сетях и на онлайн-платформах более чем на 30 языках мира.
"Мы начинали с офлайн-ведения соцсетей нашего ведомства: в тетрадях и даже на ватманах, которые мы раскладывали и придумали наши концепции. Сегодня это целый мир дипломатической семьи, дипломатии в цифре, цифровой дипломатии. Огромное спасибо всем нашим сотрудникам по всему миру, которые ежедневно и круглосуточно ведут социальные сети, аккаунты МИД России", - сказала Захарова в ходе церемонии.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась летом 2022 года. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
