Захарова получила премию ИРИ в спецноминации "Сила в правде"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила премию интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") в специальной номинации "Сила в правде" за проект "Российская цифровая дипломатия", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Награду Захаровой вручили бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсель и журналист, продюсер, автор просветительских проектов Софико Шеварнадзе.
Захарова, получая награду, отметила, что система цифровой дипломатии МИД России сегодня объединяет около 1,5 тысячи аккаунтов министерства и российских диппредставительств в социальных сетях и на онлайн-платформах более чем на 30 языках мира.
"Мы начинали с офлайн-ведения соцсетей нашего ведомства: в тетрадях и даже на ватманах, которые мы раскладывали и придумали наши концепции. Сегодня это целый мир дипломатической семьи, дипломатии в цифре, цифровой дипломатии. Огромное спасибо всем нашим сотрудникам по всему миру, которые ежедневно и круглосуточно ведут социальные сети, аккаунты МИД России", - сказала Захарова в ходе церемонии.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась летом 2022 года. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.