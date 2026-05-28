Захарова вспомнила анекдот в ответ на планы ЕС усилить давление на Россию

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза усилить международное давление на Россию, вспомнила анекдот про мышей и кактус.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что на предстоящей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия российской армии в ответ на атаку на колледж в ЛНР.
"Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собрания оставшихся сил как физических, так и интеллектуальных для того, чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России - как они там придумали - стратегического поражения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на это серьезно "не стоит уже обращать внимания".
"Это мания-фобия. Одно стимулирует другое. Фобия стимулирует манию, мания стимулирует фобию. Главное - это другое, что, запутавшись в своих маниях и фобиях, они наносят сами себе вот это самое стратегическое поражение, а по сути уже нанесли", - добавила дипломат, обратив внимание на экономические показатели стран ЕС.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщали в министерстве обороны РФ.