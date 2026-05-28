Рейтинг@Mail.ru
Захарова вспомнила анекдот в ответ на планы ЕС усилить давление на Россию - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 28.05.2026
Захарова вспомнила анекдот в ответ на планы ЕС усилить давление на Россию

Захарова вспомнила анекдот про мышей и кактус в ответ на заявление Каллас

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала планы Евросоюза усилить международное давление на Россию, вспомнив анекдот про мышей и кактус.
  • Захарова считает, что действия ЕС являются проявлением мании и фобии и наносят стратегическое поражение самим европейским странам.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза усилить международное давление на Россию, вспомнила анекдот про мышей и кактус.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что на предстоящей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия российской армии в ответ на атаку на колледж в ЛНР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
27 ноября 2025, 23:07
"Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собрания оставшихся сил как физических, так и интеллектуальных для того, чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России - как они там придумали - стратегического поражения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на это серьезно "не стоит уже обращать внимания".
"Это мания-фобия. Одно стимулирует другое. Фобия стимулирует манию, мания стимулирует фобию. Главное - это другое, что, запутавшись в своих маниях и фобиях, они наносят сами себе вот это самое стратегическое поражение, а по сути уже нанесли", - добавила дипломат, обратив внимание на экономические показатели стран ЕС.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщали в министерстве обороны РФ.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Захарова прокомментировала заявление Каллас про требования к России
Вчера, 11:08
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМария ЗахароваКайя КалласЛеонид ПасечникЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала