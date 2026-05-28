14:00 28.05.2026
Захарова указала на проблему с самоидентификацией в офисе Зеленского

Захарова: в офисе Зеленского нет представлений о том, кем они являются

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова указала на проблему с самоидентификацией в офисе Владимира Зеленского.
  • Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что "Русь — это Украина", а также что Украина якобы добровольно отдала России большую часть своей истории.
  • Захарова подчеркнула, что такая "самоидентификация" происходит на Украине через "оголтелый национализм, который перерос в неонацизм".
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на проблему с самоидентификацией в офисе Владимира Зеленского, чьи "примитивные инсинуации" далеки от исторической действительности.
Захарова на брифинге обратила внимание на растиражированное украинскими СМИ высказывание главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который заявил, что "Русь - это Украина", а также что Украина якобы добровольно отдала России большую часть своей истории, а Россия ее приватизировала.
"Это, конечно, на мой взгляд проблема с самоидентификацией. Это то, что говорит об отсутствии каких-то представлений о том, кем вообще они являются, это поиск себя в пространстве, во времени", - прокомментировала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что эта "самоидентификация" происходит на Украине не через самопознание и изучение истории, а через "оголтелый национализм, который перерос в неонацизм" и через "кровавую бойню, которая превратилась в настоящий терроризм".
"Все это основано исключительно на соображениях удержания власти через национализм, через самое легкое, чем можно управлять людьми - через такую оголтелую русофобию, через этот самый исторически проверенный нацизм, фашизм", - отметила Захарова.
Все заявления Буданова* не просто далеки от исторической действительности - они являются примитивными инсинуациями о некой этнической исключительности украинской нации по сравнению с другими славянскими наследниками древнерусского государства, подчеркнула Захарова.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
В миреРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
