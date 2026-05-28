Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото

Захарова указала на проблему с самоидентификацией в офисе Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова указала на проблему с самоидентификацией в офисе Владимира Зеленского.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что "Русь — это Украина", а также что Украина якобы добровольно отдала России большую часть своей истории.

Захарова подчеркнула, что такая "самоидентификация" происходит на Украине через "оголтелый национализм, который перерос в неонацизм".

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на проблему с самоидентификацией в офисе Владимира Зеленского, чьи "примитивные инсинуации" далеки от исторической действительности.

Захарова на брифинге обратила внимание на растиражированное украинскими СМИ высказывание главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который заявил, что "Русь - это Украина", а также что Украина якобы добровольно отдала России большую часть своей истории, а Россия ее приватизировала.

"Это, конечно, на мой взгляд проблема с самоидентификацией. Это то, что говорит об отсутствии каких-то представлений о том, кем вообще они являются, это поиск себя в пространстве, во времени", - прокомментировала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что эта "самоидентификация" происходит на Украине не через самопознание и изучение истории, а через "оголтелый национализм, который перерос в неонацизм" и через "кровавую бойню, которая превратилась в настоящий терроризм".

"Все это основано исключительно на соображениях удержания власти через национализм, через самое легкое, чем можно управлять людьми - через такую оголтелую русофобию, через этот самый исторически проверенный нацизм, фашизм", - отметила Захарова.

Все заявления Буданова* не просто далеки от исторической действительности - они являются примитивными инсинуациями о некой этнической исключительности украинской нации по сравнению с другими славянскими наследниками древнерусского государства, подчеркнула Захарова.