© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве выставили на торги проект КРТ в Южном Бутове

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве выставили на торги право комплексного развития (КРТ) двух участков суммарной площадью почти 15 гектаров в районе Южное Бутово, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Начался прием заявок для участия в торгах на право реализации проекта комплексного развития территории в Южном Бутове. В границы территории входят два участка. Один из них площадью 5,25 гектара находится на 1-й Горловской улице. Второй участок размером 9,3 гектара расположен вдоль Синельниковской улицы и отведен под многофункциональную малоэтажную застройку. Реализация проекта КРТ позволит создать в Южном Бутове почти 1,9 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что на площадке на 1-й Горловской улице планируется возвести около 108 тысяч квадратных метров недвижимости, включая почти 58 тысяч "квадратов" нежилья. А на другом участке построят 23 тысячи квадратных метров недвижимости.

В сообщении уточняется, что начальная цена лота составляет 87,42 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 29 июня. Сам аукцион назначен на 7 июля, добавляется в сообщении.