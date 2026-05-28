Япония намерена защищать активы своих компаний в России, заявили в кабмине

По его словам, на встречах с российскими правительственными структурами японская сторона поддерживала контакты "с точки зрения защиты активов японских компаний на местах" и подтвердила важность продолжения такого взаимодействия. Кихара также сообщил, что с экономическими организациями обсуждались российская экономика, состояние промышленности и ситуация вокруг японских компаний, работающих в России.