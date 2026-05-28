В Челябинске арестовали пятерых членов ОПГ, задержанных за вымогательство

19:04 28.05.2026
В Челябинске арестовали пятерых членов ОПГ, задержанных по делу о вымогательстве

Наручники на руках. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении пяти участников организованной преступной группы.
  • Задержанные связаны с арестованным Артаком Варосяном и обвиняются в вымогательстве и похищении людей.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ранее задержанным пятерым членам организованной преступной группы в Челябинске, связанным с арестованным Артаком Варосяном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении ранее задержанных УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии пяти участников организованной преступной группы ("Артаковские"), занимающиеся вымогательством и похищением людей", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что оперативные мероприятия в отношении них проведены в среду. Они проводились в рамках ранее возбужденных главным следственным управлением главного управления МВД России по региону уголовных дел по статьям 126 (похищение человека), 158 (кража), 163 (вымогательство), 213 (хулиганство), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.
Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. В марте 2026 года суд Челябинска избирал меру пресечения в виде ареста для пяти членов ОПГ, у которых ранее при обысках были изъяты незаконно добытые драгоценные металлы.
В правоохранительных органах региона информировали РИА Новости, что фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские", которые занимались, в том числе, вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
