Россия, в отличие от Украины, проводит выборы, заявила Памфилова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия не отказывается от проведения выборов, в отличие от Украины, которая ищет предлоги, чтобы их отменить, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В четверг в ЦИК России проходит совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах, запланированных на единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Глава ЦИК отметила, что избирательной системе России приходится выдерживать разные "удары", в том числе противостоять кибератакам.
"И несмотря на все удары, которые мы получаем, и диверсии, мы стараемся сбалансировать и максимально сохранить прозрачность и открытость системы в сочетании с ее безопасностью", - подчеркнула она.