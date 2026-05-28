Рейтинг@Mail.ru
Россия, в отличие от Украины, проводит выборы, заявила Памфилова - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 28.05.2026
Россия, в отличие от Украины, проводит выборы, заявила Памфилова

Памфилова: Россия, в отличие от Украины, не отказывается проводить выборы

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Россия не отказывается от проведения выборов, в отличие от Украины.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия не отказывается от проведения выборов, в отличие от Украины, которая ищет предлоги, чтобы их отменить, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В четверг в ЦИК России проходит совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах, запланированных на единый день голосования 20 сентября 2026 года.
"Для нас дело чести, чтобы кампания прошла максимально чисто, прозрачно, легитимно... Мы не отказываемся, мы не ищем предлогов, как это на Украине делается", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК отметила, что избирательной системе России приходится выдерживать разные "удары", в том числе противостоять кибератакам.
"И несмотря на все удары, которые мы получаем, и диверсии, мы стараемся сбалансировать и максимально сохранить прозрачность и открытость системы в сочетании с ее безопасностью", - подчеркнула она.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Сентябрьские выборы могут продлиться три дня, сообщила Памфилова
Вчера, 15:32
 
РоссияЭлла ПамфиловаУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала