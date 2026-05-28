Россия, в отличие от Украины, проводит выборы, заявила Памфилова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия не отказывается от проведения выборов, в отличие от Украины, которая ищет предлоги, чтобы их отменить, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В четверг в ЦИК России проходит совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах, запланированных на единый день голосования 20 сентября 2026 года.

"Для нас дело чести, чтобы кампания прошла максимально чисто, прозрачно, легитимно... Мы не отказываемся, мы не ищем предлогов, как это на Украине делается", - сказала Памфилова

Глава ЦИК отметила, что избирательной системе России приходится выдерживать разные "удары", в том числе противостоять кибератакам.