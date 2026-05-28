Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что подростки думают о возможности самореализации в России - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 28.05.2026 (обновлено: 15:20 28.05.2026)
Опрос показал, что подростки думают о возможности самореализации в России

ВЦИОМ: 95% подростков уверены, что в России есть возможности для самореализации

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодростки в парке в Санкт-Петербурге
Подростки в парке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Подростки в парке в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 95% российских подростков уверены, что в России у молодых людей есть возможности для самореализации и нахождения применения своим способностям.
  • Самыми желанными целями в жизни для российской молодежи стали занятие любимым делом, построение карьеры и создание счастливой семьи.
  • Доминирующими эмоциями у молодежи стали любовь к России, гордость за Россию и вера в Россию.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство российских подростков (95%) уверены, что в России у молодых людей есть возможности для самореализации и нахождения применения своим способностям, сообщил директор по политическим исследованиям аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Молодые люди видят возможности для самореализации как на уровне страны, так и на уровне региона. Сегодня более 90% молодых людей, представители нашей целевой аудитории, которую мы опрашивали, еще раз подчеркну, это 14+, заявляют о том, что в стране есть возможность для самореализации. И порядка 90%, если быть точнее - 91%, заявляют о том, что в их регионе есть возможности для самореализации", - сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Страна, где хочется расти: дети как основа общества и - национальный приоритет России", который проходит на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе
14 мая, 12:05
Как следует из презентации Мамонова, 95% представителей молодежи заявили, что в России есть возможности для самореализации. У современных подростков также спросили, какие ценностные ориентиры имеют для них наибольшее значение: 76% опрошенных ответили - крепкая семья, 67% - справедливость, а 58% - милосердие и доброта.
По данным АЦ ВЦИОМ, самыми желанными целями в жизни для российской молодежи стали занятие любимым делом (56%), построение карьеры (55%) и создание счастливой семьи (46%). Кроме того, большинство российских школьников (84%) положительно относятся к проведению уроков "Разговоры о важном".
Как отметили в АЦ ВЦИОМ, 95% детей и молодежи знают о "Движении первых", при этом 53% респондентов хорошо знают о деятельности организации, а 32% учеников 8-11 классов заявили, что принимали участие в движении. Большинство опрошенных (79%) признались, что положительно относятся к работе движения.
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин призвал молодежь России и Китая сохранять добрые традиции партнерства
20 мая, 12:00
"Мы получаем очень высокую оценку, когда фиксируем полезность. Потому что одно дело - отношение, другое дело, я понимаю, зачем мне это нужно и что мне это дает: 89% среди тех, кто принимал участие в мероприятиях "Движения первых", заявляют о том, что эти мероприятия были полезны", - добавил Мамонов.
Российских подростков также спросили, какие эмоции они испытывают, когда думают о России. Доминирующими эмоциями у молодежи стали любовь к России (65%), гордость за Россию (62%) и вера в Россию (59%).
АЦ ВЦИОМ проводило исследование в формате Face-to-face интервью по месту доступности респондентов с 6 по 24 декабря 2025 года и с 21 апреля по 6 мая 2026 года, участниками первого этапа исследования стали 1607 школьников возрастом от 14 до 18 лет и студентов СПО того же возрастного диапазона, а второго этапа - 1,2 тысячи учеников 8-11 классов.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Москва и Астана считают расширение возможностей для молодежи приоритетом
Вчера, 13:18
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала