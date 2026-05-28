ВСУ нанесли удары по трем округам Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 28.05.2026
ВСУ нанесли удары по трем округам Белгородской области

ВСУ атаковали три округа Белгородской области, пострадал один человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Украины нанесли удары по Шебекинскому, Грайворонскому и Валуйскому округам Белгородской области.
  • В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль, водитель получил осколочные ранения.
  • В ходе атак повреждены различные объекты инфраструктуры и частные дома.
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли удары по Шебекинскому, Грайворонскому и Валуйскому округам Белгородской области, пострадал местный житель, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали слепые осколочные ранения головы и спины. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что также в ходе атак повреждены кровля ангара и грузовой автомобиль в селе Белянка. В городе Грайворон дрон сдетонировал на дорожном полотне, повредив остекление социального объекта, а второй беспилотник выбил окна и повредил фасад офисного здания. В селе Дунайка от удара FPV-дрона также повреждены окна и внутренняя отделка социального объекта.
В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон пробил кровлю частного дома и повредил переднюю часть кузова автомобиля на автодороге Уразово — Герасимовка, добавили в оперштабе.
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Белгородская область. Грайворон. Вооруженные силы Украины
 
 
