Специальная военная операция на Украине
 
11:09 28.05.2026
ВСУ постоянно бросают резерв в Рай-Александровку, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ постоянно бросают резерв в Рай-Александровку, сколько бы ни теряли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы в Рай-Александровку.
  • Рай-Александровка — стратегически важный дорожный узел ВСУ, расположенный в 17 километрах от Краматорска и Славянска.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ постоянно бросают резерв в Рай-Александровку ДНР, сколько бы ни теряли, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Рай-Александровка… небольшой населенный пункт, но там высота, и оборудованы позиции, очень серьезно оборудованы, и постоянная переброска резервов противника, сколько бы они ни теряли", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСлавянскДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
