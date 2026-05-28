ВСУ постоянно бросают резерв в Рай-Александровку, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы в Рай-Александровку.
- Рай-Александровка — стратегически важный дорожный узел ВСУ, расположенный в 17 километрах от Краматорска и Славянска.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ постоянно бросают резерв в Рай-Александровку ДНР, сколько бы ни теряли, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Рай-Александровка… небольшой населенный пункт, но там высота, и оборудованы позиции, очень серьезно оборудованы, и постоянная переброска резервов противника, сколько бы они ни теряли", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18