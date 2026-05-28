Рейтинг@Mail.ru
Японские компании участвовали во встречах в России, заявили в минэкономики - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 28.05.2026
Японские компании участвовали во встречах в России, заявили в минэкономики

РИА Новости: японские компании участвовали во встречах в России

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские компании принимали участие в некоторых встречах, которые состоялись в России во время визита делегации 26-27 мая.
  • На встречах состоялся обмен мнениями о тенденциях российской экономики и промышленности и об обстановке вокруг японских компаний в России.
ТОКИО, 28 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Японские компании принимали участие в ряде встреч представителей министерства экономики, торговли и промышленности, которые состоялись в России, сказала представитель японского министерства в беседе с РИА Новости.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В минэкономики Японии назвали дату следующего визита делегации в Россию
04:59
"Что касается японских компаний, то они принимали участие в некоторых встречах. Были встречи, в которых они принимали участие", - сказала РИА Новости представитель министерства экономики Японии.
При этом она не стала разглашать повестку этих встреч и состав участников. Согласно информации РИА Новости, речь идет о порядка 10 японских компаний.
Также министерство экономики не стало указывать, с кем именно с российской стороны велись переговоры.
"Мы не разглашаем персоналий, с кем именно проводились встречи. Могу сказать только, что с российской стороны это были министерство экономического развития и министерство промышленности и торговли", - сказала собеседница РИА Новости.
Она уточнила, что с экономическими структурами России "был проведен обмен мнениями о тенденциях российской экономики и промышленности и об обстановке вокруг японских компаний в России".
"Но мы воздерживаемся от упоминания конкретных организаций", - подчеркнула представитель министерства.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Минэкономики Японии рассказали о визите делегации в Россию
04:52
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала