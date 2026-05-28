Японские компании участвовали во встречах в России, заявили в минэкономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Японские компании принимали участие в некоторых встречах, которые состоялись в России во время визита делегации 26-27 мая.

На встречах состоялся обмен мнениями о тенденциях российской экономики и промышленности и об обстановке вокруг японских компаний в России.

ТОКИО, 28 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Японские компании принимали участие в ряде встреч представителей министерства экономики, торговли и промышленности, которые состоялись в России, сказала представитель японского министерства в беседе с РИА Новости.

Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне.

"Что касается японских компаний, то они принимали участие в некоторых встречах. Были встречи, в которых они принимали участие", - сказала РИА Новости представитель министерства экономики Японии.

При этом она не стала разглашать повестку этих встреч и состав участников. Согласно информации РИА Новости, речь идет о порядка 10 японских компаний.

Также министерство экономики не стало указывать, с кем именно с российской стороны велись переговоры.

"Мы не разглашаем персоналий, с кем именно проводились встречи. Могу сказать только, что с российской стороны это были министерство экономического развития и министерство промышленности и торговли", - сказала собеседница РИА Новости.

Она уточнила, что с экономическими структурами России "был проведен обмен мнениями о тенденциях российской экономики и промышленности и об обстановке вокруг японских компаний в России".