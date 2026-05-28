Зеленский втягивает в войну еще одну страну. Но на стороне России

Пока Владимир Зеленский не перешел в режим хорька, который постоянно меняет норы из соображений безопасности, он готовился к войне с Белоруссией. Для Украины фронт — это на востоке и юге, а для ее главнокомандующего — на северо-западе. Он лично инспектирует приграничные регионы, а из города Славутича даже пригрозил соседям "превентивными мерами", которые будут "держать в тонусе" белорусского президента Александра Лукашенко.

Как у нас, восточных славян, говорится: чья бы корова мычала. Лукашенко всегда в тонусе и готов показать, откуда на Белоруссию готовилось нападение, а вот Зеленский в своих показаниях путается. По одной его версии, должна повториться ситуация февраля 2022 года с наступлением российской армии на, как он это называет, "черниговско-киевском направлении". "Поручил нашим силам обороны и безопасности это направление усилить", — заявил криворожец в любимом формате видеостендапа.

По другой его версии, российские войска пойдут от Бреста через Волынь, чтобы отсечь Украину от Польши. Через поляков идет большая часть поставок НАТО в ВСУ, так что идея сама по себе интересная. Но идти Зеленский предлагает через легендарные болота Полесья. Сам там ходи, раз такой умный.

Есть у криворожца и третья версия: Россия использует Белоруссию для "нападения на одну из стран НАТО". Наверное, имеется в виду Литва: тамошнее руководство откровенно напрашивается. Однако начинать третью мировую из-за Литвы как-то мелко.

Зеленский, конечно, комик, но это все не шутки. У ВСУ нет лишних людей, а дыры в обороне закрывают "ухилянтами", которых поймали на улице или в магазине. В то же время главнокомандующий заставляет стягивать дополнительные силы к белорусской границе, а Волынская область объявляет о переходе к режиму "круговой обороны".

При этом даже союзники Зеленского в НАТО, откуда Украина получает наиболее ценные разведданные, ничего о подготовке ввода войск с белорусской стороны не знают и заготовки понтонов для марш-броска по болотам не фиксируют, иначе кричали бы об этом на всех углах. Возможное исключение — это "хромая утка", уходящая натура, самый ненавидимый президент в истории Франции, в общем, Эммануэль Макрон. Недавно он позвонил Лукашенко впервые за четыре с лишним года и тоже, наверное, угрожал — просто по-французски это прозвучало изящнее, чем по-украински или на английском в исполнении Зеленского.

Параллельно сам Зеленский принимал в Киеве с визитом Светлану Тихановскую — как квазипрезидент недопрезидентку, как равный равную. Самые несгибаемые враги Лукашенко живут в мире, где президент Белоруссии — она. Мир иллюзорный, но так называемый полк Калиновского в ВСУ — самый настоящий, а между ними и аппаратом Тихановской теперь заключен некий меморандум о союзничестве, а может, и тайный протокол к нему.

Ведь только лишь словесными интервенциями дело, увы, не ограничивается. Согласно заявлению секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, всего за одну неделю зафиксировано 116 попыток украинских беспилотников пересечь границу республики и "дежурные силы по ним применялись 59 раз".

Началось? Вряд ли. Просачивание в Белоруссию ограниченного диверсионного контингента — эдакой битвы в заливе Свиней, только на болотах — нельзя исключать. Но этим Украина не отвлечет российские силы (как пытались сделать при атаке на Курскую область), а, наоборот, привлечет белорусские. Зеленский — безумец, но воевать с Лукашенко и его армией ему некем, а Россия своего союзника на случай безумств общего соседа снабдила и модным "Орешником", и ядерными боеголовками

Видимо, криворожец сейчас работает по первой профессии — актером, а все происходящее — лишь постановка с дорогими спецэффектами. На пиар при Зеленском никогда не жалели ни средств, ни сил: это несущая конструкция режима. А интересы настоящего фронта как такового его в последнее время не особенно волнуют, поскольку хороших новостей он оттуда не ждет (хотя и побаивается плохих). Статисты на "черниговско-киевском направлении" ему в моменте важнее.

Это не какой-то особо хитрый план, это будничное существование Украины при Зеленском. Он делает шоу, чтобы получить еще больше чего-нибудь: оружия, денег, внимания к себе. Буквально гастролирует по Полесью с цыганочкой, как в старые добрые времена команды КВН "95-й квартал", а Европа, со своей стороны, чуть-чуть подыгрывает, так как надеется использовать угрозу расширения конфликта на третью страну при переговорах с администрацией Дональда Трампа и отговорить ее от сокращения военного присутствия в Европе.

Энтузиазма у европейцев не видно, поскольку у американцев своя разведка есть, а основную ставку при переговорах Брюссель сделал на польского президента Кароля Навроцкого. Тот нашел к хозяину Белого дома личный подход, ввиду чего польскую группировку американских войск скорее нарастят, чем сократят. А у Зеленского с Навроцким отвратительные отношения и конкуренция за американские ресурсы — вместе не споются, даже пытаться нечего.

С учетом всего этого украинская самодеятельность недостойна того, чтобы переводить внимание на нее с основных целей СВО, в число которых с недавних пор вошли "центры принятия решений" (после чего гастроли криворожца закончились). Однако в шоу был момент, который превращает зеленскую пляску абсурда в полноценный макабр, танец смерти.

В Киеве торжественно и в присутствии первых лиц перезахоронили вывезенные из Люксембурга останки Андрея Мельника. Он был главным конкурентом Степана Бандеры в кровавой борьбе за роль вышиваночного фюрера, но тоже сотрудничал с гитлеровцами.

Скорее всего, для Зеленского между тризной по нацистскому преступнику и Белоруссией нет связи: он вопиюще неграмотен с исторической точки зрения, а Мельник ему нужен для потакания наиболее антироссийской версии Украины — галицийской. Но для белорусов тут связь прямая.

Их символ главной национальной трагедии — деревня Хатынь, которую нацисты уничтожили в числе прочих вместе с населением. Про это в 1985 году Элем Климов снял "Иди и смотри" — один из лучших, но самых страшных фильмов о Великой Отечественной войне. Из-за вмешательства украинской части КПСС в нем есть историческая неточность: убийцы-каратели говорят на немецком языке, а должны на своем родном — украинском или суржике.

Хатынь сжигал 118-й батальон шуцманшафта, те самые "полицаи", которых немцы набирали из коллаборационистов для особо грязных дел. Личный вклад Мельника в эти формирования огромен, а основа конкретно 118-го — это Буковинский курень, состоящий из мельниковцев.

Те же люди уничтожали евреев в Бабьем Яре. Спустя годы актер еврейского происхождения на полном серьезе чествует Мельника как героя и угрожает растерзанной мельниковцами Белоруссии "превентивными мерами".

Криворожцу повезло, что президент Лукашенко — опытный политик с огромной выдержкой. Будь на его месте кто-то более импульсивный, мог бы и вдарить. Кулаком по морде или ракетой по норе — это уж как получится.